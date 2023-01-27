Дикторы попросили Госдуму защитить их голоса от искусственного интеллекта

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Союз дикторов России написал письмо главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой ввести регулирование синтеза голосов с помощью искусственного интеллекта, пишет «Коммерсантъ». С копией письма ознакомился РБК.

В письме члены союза выражают опасения, что заказчики с помощью технологий искусственного интеллекта могут скопировать голос диктора и использовать его сами или передавать третьим лицам.

«Заказчики ссылаются на договор, в котором есть пункты про отчуждение прав, право на переработку и право передачи третьим лицам... Поскольку в законе нет норм регулирования использования синтезированного голоса, разработчики применяют термины «отчуждение прав» и «право на переработку». На наш взгляд, эти термины являются спорными, учитывая, что синтез голоса — новое понятие в современном мире, и оно требует новых правил и законов», — говорится в обращении.

Авторы письма обращают внимание на то, что без регулирования в данной сфере их голоса могут украсть и незаконно использовать, а дикторы могут потерять работу. Кроме того, под угрозой оказывается безопасность персональных данных, так как голос выступает как средство идентификации личности.

Члены союза предлагают закрепить запрет на отчуждение прав

диктора при использовании технологии голосового синтеза, перейти на лицензионные договоры «с четко определенным сроком действия», а также закрепить условие, что запись синтезированного голоса может использоваться только в конкретном проекте.

В Союзе дикторов, комментируя свое предложение, заявили, что обсуждения с госорганами по поводу регулирования синтеза голоса ведутся уже два года, ведется диалог с несколькими министерствами.

«Отметим, что мы не выступаем за отмену технологии. А просим лишь регулирования сферы. Причем это регулирование может быть выгодно как отечественным разработчикам синтеза, так и дикторам», — заявили в организации.