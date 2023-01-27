Дикторы попросили Госдуму защитить их голоса от искусственного интеллекта

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 75,33 (+0,38) Инвестиции, 26 янв, 16:19
Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 69,13 (+0,17) Инвестиции, 26 янв, 16:19
Власти ДНР сообщили о боях на окраине Угледара Политика, 12:33
Где найти небольшой фургон для бизнеса без проблем с запчастями РБК и Газ, 12:29
Акции «американской IKEA» упали на 22% после сообщения о нехватке средств Инвестиции, 12:28
В окружении Костомарова сообщили о положительной динамике его состояния Спорт, 12:27
В Кремле не поверили заявлениям Нуланд о готовности США ослабить санкции Политика, 12:26
Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики Общество, 12:26
Кремль не увидел проблем в прекращении экспорта японских вакцин в Россию Политика, 12:24
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:22
Умер лучший бомбардир чемпионата СССР по футболу 1967 года Мустыгин Спорт, 12:11
ЦБ рекомендовал брокерам предупреждать о риске вынужденной конвертации Финансы, 12:11
Глава офиса Зеленского заявил о плане Польши передать Киеву еще 60 танков Политика, 12:09
Умер экс-глава «Севмаша» Николай Калистратов Общество, 12:04
Кремль заявил о способности США быстро завершить конфликт на Украине Политика, 12:02
Кремль анонсировал совещание Путина с Совбезом Политика, 12:02
Общество ,  
0 

Дикторы попросили Госдуму защитить их голоса от искусственного интеллекта

Союз дикторов попросил Госдуму защитить голоса от копирования искусственным интеллектом
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Союз дикторов России написал письмо главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну с просьбой ввести регулирование синтеза голосов с помощью искусственного интеллекта, пишет «Коммерсантъ». С копией письма ознакомился РБК.

В письме члены союза выражают опасения, что заказчики с помощью технологий искусственного интеллекта могут скопировать голос диктора и использовать его сами или передавать третьим лицам.

«Заказчики ссылаются на договор, в котором есть пункты про отчуждение прав, право на переработку и право передачи третьим лицам... Поскольку в законе нет норм регулирования использования синтезированного голоса, разработчики применяют термины «отчуждение прав» и «право на переработку». На наш взгляд, эти термины являются спорными, учитывая, что синтез голоса — новое понятие в современном мире, и оно требует новых правил и законов», — говорится в обращении.

Авторы письма обращают внимание на то, что без регулирования в данной сфере их голоса могут украсть и незаконно использовать, а дикторы могут потерять работу. Кроме того, под угрозой оказывается безопасность персональных данных, так как голос выступает как средство идентификации личности.

Члены союза предлагают закрепить запрет на отчуждение прав
диктора при использовании технологии голосового синтеза, перейти на лицензионные договоры «с четко определенным сроком действия», а также закрепить условие, что запись синтезированного голоса может использоваться только в конкретном проекте.

В Союзе дикторов, комментируя свое предложение, заявили, что обсуждения с госорганами по поводу регулирования синтеза голоса ведутся уже два года, ведется диалог с несколькими министерствами.

Читайте на РБК Pro
Ребенок ругается матом: как на это реагировать родителям
10 акций, которых не коснутся проблемы экономики в 2023 году
Стать самым умным: техники от магистра игры «Что? Где? Когда?»
В России появился мировой электросетевой гигант. Что ожидать от его акций

«Отметим, что мы не выступаем за отмену технологии. А просим лишь регулирования сферы. Причем это регулирование может быть выгодно как отечественным разработчикам синтеза, так и дикторам», — заявили в организации.

Теги
искусственный интеллект диктор Голос Госдума новости
Материалы по теме
Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя
Технологии и медиа
Apple пообещала не прослушивать разговоры пользователей через Siri
Технологии и медиа
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества с голосовыми роботами
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter