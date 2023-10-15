Байден назначил спецпосланника для решения гуманитарного кризиса в Газе

Президент США Джо Байден назначил дипломата Дэвида Саттерфилда специальным посланником по гуманитарным вопросам на Ближнем Востоке, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление опубликовано на сайте Белого дома.

Саттерфилд возглавит американскую дипломатию для срочного решения гуманитарного кризиса в секторе Газа, а также спасения мирного населения совместно с ООН и партнерами США. «Его роль основывается на давней приверженности США поддержанию мира и стабильности в регионе», — говорится в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что дипломат работал в Сирии, Тунисе, Саудовской Аравии, а также совершил две поездки в Ливан; занимал должность исполняющего обязанности помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока, директора по арабским и арабо-израильским делам в Госдепе и директора по делам Ближнего Востока в аппарате Совета нацбезопасности.

Позиция Вашингтона заключается в том, что палестинцы должны иметь доступ к водоснабжению, продовольствию и медикаментам, заявил советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Под давлением американских властей 15 октября Израиль восстановил подачу воды на юг сектора Газа, прекращенную 9 октября.

Также США ведут переговоры по вопросу освобождения заложников с ХАМАС, узнала газета Financial Times. По последним данным, боевики палестинского движения удерживают 155 заложников.

США стараются убедить государства Ближнего Востоке не допустить расширения конфликта вокруг сектора Газа, сообщил Блинкен во время недавней поездки в Иорданию. Вашингтон убеждает ближневосточные страны использовать свое влияние на палестинскую группировку ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников, отметил госсекретарь.

По последним данным, в секторе Газа погибли свыше 2,6 тыс. человек, еще 9,6 тыс. получили ранения; в Израиле жертвами атак ХАМАС стали 1,4 тыс. человек, еще 3,5 тыс. человек ранены.