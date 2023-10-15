IRNA: иранского режиссера Мехрджуи и его жену нашли убитыми в собственном доме

Иранского режиссера Мехрджуи и его жену нашли убитыми в собственном доме

Дариюш Мехрджуи (Фото: Fars Media Corporation / wikipedia.org)

Иранский режиссер Дариюш Мехрджуи вместе с женой Вахидой Мохаммадифар найдены убитыми в своем доме в провинции Альборз вечером 14 октября, сообщает агентство IRNA.

Тела убитых нашла дочь Мехрджуи. По информации IRNA, вечером 14 октября она получила сообщение от отца с приглашением на ужин. Когда дочь режиссера пришла к родителям, то обнаружила их тела.

По делу об убийстве супружеской пары было начато предварительное расследование, передает агентство Tasnim. На теле Дариюша Мехрджуи криминалисты обнаружили следы ударов острым предметом по шее (вероятно, ножом) и травмы головы, жена режиссера была задушена, пишет агентство.

Кроме того, Tasnim сообщает, что из дома пропали несколько ценных предметов, принадлежавших жене режиссера.

По информации издания, Вахида Мохаммадифар сообщала о том, что ей угрожает неизвестный. При этом она не подавала жалобу в правоохранительные органы.

Тела режиссера и его жены были переданы на судебно-медицинскую экспертизу для более детального обследования. Расследование по делу продолжается.

Дариюш Мехрджуи родился 8 декабря 1939 года. В 1971 году режиссер был номинирован на премию «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля за фильм «Мистер Наивность».

Среди известных киноработ Мехрджуи — фильмы «Почтальон», «Корова», «Пари», «Лейла», «Сара», «Госпожа».