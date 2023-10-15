Иранского режиссера Мехрджуи и его жену нашли убитыми в собственном доме
Иранский режиссер Дариюш Мехрджуи вместе с женой Вахидой Мохаммадифар найдены убитыми в своем доме в провинции Альборз вечером 14 октября, сообщает агентство IRNA.
Тела убитых нашла дочь Мехрджуи. По информации IRNA, вечером 14 октября она получила сообщение от отца с приглашением на ужин. Когда дочь режиссера пришла к родителям, то обнаружила их тела.
По делу об убийстве супружеской пары было начато предварительное расследование, передает агентство Tasnim. На теле Дариюша Мехрджуи криминалисты обнаружили следы ударов острым предметом по шее (вероятно, ножом) и травмы головы, жена режиссера была задушена, пишет агентство.
Кроме того, Tasnim сообщает, что из дома пропали несколько ценных предметов, принадлежавших жене режиссера.
По информации издания, Вахида Мохаммадифар сообщала о том, что ей угрожает неизвестный. При этом она не подавала жалобу в правоохранительные органы.
Тела режиссера и его жены были переданы на судебно-медицинскую экспертизу для более детального обследования. Расследование по делу продолжается.
Дариюш Мехрджуи родился 8 декабря 1939 года. В 1971 году режиссер был номинирован на премию «Золотой приз» Московского международного кинофестиваля за фильм «Мистер Наивность».
Среди известных киноработ Мехрджуи — фильмы «Почтальон», «Корова», «Пари», «Лейла», «Сара», «Госпожа».
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