Умерла актриса из «Твин Пикс» Пайпер Лори

Актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года

Американская актриса Пайпер Лори, сыгравшая роль Кэтрин Мартелл в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 91 год, сообщает The Associated Press со ссылкой на ее менеджера Марион Розенберг.

Она умерла от старости в Лос-Анжелесе утром 14 октября , рассказала Розенберг. Менеджер назвала актрису «превосходным талантом и замечательным человеком».

Актриса родилась 22 января 1932 года в Детройте (штат Мичиган, США). Ее дедушки и бабушки были еврейскими иммигрантами из России и Польши. Настоящее имя актрисы — Розетта Джейкобс. Псевдоним Пайпер Лори она взяла в 1949 году, когда заключила контракт с Universal Studios.

Ее кинодебют был в фильме «Луиза» (1950), где главную роль сыграл Рональд Рейган. С будущим президентом США Лори некоторое время встречалась, признавалась актриса в мемуарах.

Лори три раза номинировалась на премию «Оскар»: за работы в фильмах «Мошенник» (1962), «Кэрри» (1976) и «Дети меньшего бога» (1986). За роль в «Твин Пиксе» актриса получила «Золотой глобус».