 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умерла актриса из «Твин Пикс» Пайпер Лори

Актриса из сериала «Твин Пикс» Пайпер Лори умерла в возрасте 91 года

Американская актриса Пайпер Лори, сыгравшая роль Кэтрин Мартелл в сериале «Твин Пикс», умерла в возрасте 91 год, сообщает The Associated Press со ссылкой на ее менеджера Марион Розенберг.

Она умерла от старости в Лос-Анжелесе утром 14 октября , рассказала Розенберг. Менеджер назвала актрису «превосходным талантом и замечательным человеком».

Актриса родилась 22 января 1932 года в Детройте (штат Мичиган, США). Ее дедушки и бабушки были еврейскими иммигрантами из России и Польши. Настоящее имя актрисы — Розетта Джейкобс. Псевдоним Пайпер Лори она взяла в 1949 году, когда заключила контракт с Universal Studios.

Ее кинодебют был в фильме «Луиза» (1950), где главную роль сыграл Рональд Рейган. С будущим президентом США Лори некоторое время встречалась, признавалась актриса в мемуарах.

Лори три раза номинировалась на премию «Оскар»: за работы в фильмах «Мошенник» (1962), «Кэрри» (1976) и «Дети меньшего бога» (1986). За роль в «Твин Пиксе» актриса получила «Золотой глобус».

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
сериалы кино актриса
Материалы по теме
Майкл Кейн объявил о завершении актерской карьеры в 90 лет
Общество
Россияне назвали лучших российских актеров и актрис года
Общество
Умерла вторая жена Константина Райкина, актриса Алагез Салахова
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 08:53
В Киеве назвали причины сложности с получением помощи от стран-партнеров Политика, 08:50
Развожаев объяснил громкие звуки в Севастополе Политика, 08:41
Умерла актриса из «Твин Пикс» Пайпер Лори Общество, 08:05
Новые отшельники: как минимизировать минусы удаленной работы РБК и Ahead, 08:01
В Египте заявили о «выведенном из строя» КПП на границе с сектором Газа Политика, 07:55
ЕС увеличит объем гуманитарной помощи сектору Газа до €75 млн Политика, 07:29
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Глава МИД Ирана встретился с политическим лидером ХАМАС Политика, 07:07
Голливуду ищут замену: что смотрят по телевидению в России РБК и Триколор, 07:00
Axios узнал о планах США объявить об ужесточении по экспорту чипов в КНР Политика, 06:55
В МИД Китая заявили о выходе Израиля за рамки самообороны Политика, 06:43
Во французский список опасных лиц попали 60 россиян Политика, 06:11
Иран предупредил о «далеко идущих последствиях» действий Израиля в Газе Политика, 05:58
МИД Франции сообщил о 17 погибших в Израиле французах Политика, 05:29