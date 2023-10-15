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Военная операция на Украине ,  
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Сальдо сообщил об ударе российских военных по элитному подразделению ВСУ

Сальдо: российские военные ударили по элитному подразделению ВСУ в Очакове
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: SALDO_VGA / Telegram
Фото: SALDO_VGA / Telegram

Российские военные нанесли удар по месту дислокации элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военной базе в городе Очаков Николаевской области, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо. По словам губернатора, потери украинской стороны составили около 20 военных.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ выпустили 115 боеприпасов по левому берегу Херсонской области. В результате обстрелов погибли два мирных жителя, еще один получил ранения.

Российские военные группировки «Днепр» в ответ на обстрелы «подавляли огневые позиции и места дислокации украинских вооруженных формирований» в регионе, а также уничтожили 120-миллиметровый миномет противника. По словам Сальдо, ранены и убиты около 30 бойцов ВСУ.

Минобороны об ударе не сообщало.

По данным Минобороны России, за период с 7 по 13 октября на херсонском направлении военные уничтожили три склада с боеприпасами ВСУ, а также две диверсионно-разведывательные группы на островах Алешкинский и Переяславский.

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Владимир Сальдо ВСУ Николаевская область
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