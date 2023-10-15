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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об отражении пяти атак ВСУ на донецком направлении

Минобороны: военные отразили пять атак ВСУ на донецком направлении
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости
Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российские подразделения «Южной» группировки войск отразили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, сообщает Минобороны в ежедневной сводке.

Атаки отражены в районах населенных пунктов Орехово-Василевка, Дубово-Василевка и Клещеевка ДНР.

Также в районе Дылеевки, Желанного и Тоненького в этом же регионе военные уничтожили склады боеприпасов трех бригад территориальной обороны ВСУ.

По данным ведомства, потери украинской стороны на направлении составили до 410 раненых или погибших военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля. Кроме того, поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица «Мста-Б», а также орудия: Д-30 и Д-20.

Ранее в ведомстве сообщили, что за период с 7 по 13 октября военные отразили 17 атак украинских военных на донецком направлении, а также уничтожили две диверсионно-разведывательные группы и пять полевых складов с боеприпасами подразделений ВСУ.

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Минобороны ДНР атаки ВСУ
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