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Политика ,  
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В Польше начались парламентские выборы

В Польше начались очередные парламентские выборы
Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters
Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В Польше в 7:00 по местному времени (8:00 мск) открылись избирательные участки, сообщает Rzeczpospolita. 15 октября там пройдут парламентские выборы.

Голосование в Польше продлится до 21:00 (22:00 мск). После закрытия участков СМИ смогут публиковать данные экзит-поллов.

Граждане страны изберут 460 депутатов сейма (нижней палаты парламента) и 100 сенаторов (членов верхней палаты). Выборы в нижнюю палату парламента проходят по пропорциональной системе, в верхнюю — по одномандатным избирательным округам. Проголосовать смогут около 30 млн поляков.

Одновременно с парламентскими выборами в Польше пройдет референдум, на котором полякам предложат высказать свое мнение по вопросам миграции, пенсионного возраста, а также по продаже госактивов иностранным компаниям и открытию границы с Белоруссией.

Как сообщает The Guardian, основная борьба развернется между правящей партией «Право и справедливость»  и «Гражданской коалицией» экс-премьера Польши Дональда Туска.

Данные Politico Poll of Polls по состоянию на 12 октября показывали, что «Право и справедливость» готовы поддержать 37% голосов. «Гражданскую коалицию» — 30%. Еще три альянса не имеют шансов на победу, но могут стать частью правительства в случае формирования коалиции. Среди них: «Третий путь» с 11% голосов, «Конфедерация» с 10% и «Новые левые» с 9%.

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Польша парламентские выборы парламент
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