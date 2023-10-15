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Политика ,  
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Офтальмолог назвал число россиян, ежегодно заболевающих глаукомой

Профессор Егоров: 100 тыс. россиян заболевают глаукомой в год

Неизлечимой болезнью глаз глаукомой заболевает 100 тыс. россиян в год, сообщил «РИА Новости» президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров.

По его словам, эта цифра будет плавно расти «за счет выявляемости» и за счет того, что «люди стали чуть больше жить».

На ранней стадии удается выявить примерно 25% больных россиян, отметил Егоров. «Больше не получается», — подчеркнул профессор. Сейчас практически отсутствуют глаукомные кабинеты, пациенты приходят на осмотр офтальмолога, когда раньше это был специализированный прием.

«Для того чтобы обнаружить глаукому на ранней стадии, нужно измерить уровень внутриглазного давления, посмотреть глазное дно и проверить поле зрения», — уточнил он.

Глаукома — заболевание, при котором повреждается зрительный нерв, соединяющий глаз и головной мозг. В результате зрение ухудшается, а если не начать лечение своевременно, возможна и полная его потеря. В 75–90% случаев у людей развивается так называемая первичная открытоугольная глаукома. Она практически никак не проявляется на ранних стадиях.

Во всем мире от глаукомы сегодня страдает около 1% населения — почти 80 млн человек. Это заболевание, зависимое от возраста. Оно может проявляться начиная примерно с 40 лет. В возрасте от 40 до 50 лет заболевает примерно 0,5% населения. А в возрасте от 75 лет и старше — уже 4–6%. Примерно 50% людей с глаукомой не подозревают о том, что у них есть это заболевание из-за того, что оно проходит бессимптомно на ранних стадиях.

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