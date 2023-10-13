Черноморский флот отчитался об учениях после сообщений о «громких звуках»
На внешнем рейде в бухте Севастополя Черноморский флот провел плановые учения, говорится в сообщении военных.
На учениях отрабатывалась «противоминная и противодиверсионная оборона». Во время них военные тренировались искать и уничтожать плавающие мины и морские беспилотники.
В учениях участвовали патрульный корабль «Павел Державин», катера и морские тральщики.
Ранее утром 13 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что к нему от жителей поступают сообщения о «громких звуках» в районе Северного мола. Он написал в своем Telegram-канале, что это связано с учениями флота. «Также проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению в акватории Черного моря», — уточнил он.
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