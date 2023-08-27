Умерла озвучившая Харли Квинн американская актриса Арлин Соркин

Арлин Соркин (Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

Американская актриса, телеведущая и сценаристка Арлин Соркин умерла в возрасте 67 лет, сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источник.

Источник издания рассказал, что она умерла 24 августа. Актриса долго болела, поэтому не снималась в кино в последние годы.

Смерть Соркин также подтвердил генеральный директор DC Studios Джеймс Ганн. «Покойся с миром, Арлин Соркин, невероятно талантливый оригинальный голос Харли Квинн, которая помогла создать персонажа, которого так любят многие из нас. С любовью к ее семье и друзьям», — написал он в Instagram (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Соркин начала свою карьеру в комедийной труппе, также она была артисткой кабаре. В 1984 году она получила роль Каллиопы Джонс в фильме «Дни нашей жизни» — за нее была дважды номинирована на «Эмми».

Арлин наиболее известна по озвучке Харли Квинн в мультсериалах студии DC — Новые приключения Бэтмена», «Статический шок» и «Лига справедливости».

Она была замужем за сценаристом сериала «Американская семейка» Кристофером Ллойдом, у супругов двое детей.