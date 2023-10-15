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Военная операция на Украине ,  
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На Украине призвали всех военнообязанных явиться в военкоматы

В ВСУ призвали всех военнообязанных явиться в военкоматы для обновления данных
Сюжет
Военная операция на Украине

Всем военнообязанным на Украине нужно явиться в территориальные центры комплектования (ТЦК), чтобы обновить данные. Об этом сообщил начальник пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

«Чтобы быть готовым выполнить свой конституционный долг, нужно прибыть в терцентр комплектования и обновить свои учетные данные», — сказал Фитьо, напомнив об обязанности защищать родину, которая закреплена в ст. 65 Конституции Украины (цитата по «Фокус»).

Он добавил, что если гражданин имеет право на отсрочку, нужно прийти в военкомат и сообщить об этом. «Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил — мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ», — объяснил Фитьо.

Явиться в военкоматы нужно мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, а также военнообязанным женщинам, например, врачам и фармацевтам.

На Украине с 24 февраля 2022 года действует военное положение, которое сопровождается всеобщей мобилизацией. С того момента его продлевали семь раз. Призвать могут военнообязанных, признанных годными к военной службе по результатам военно-врачебной комиссии. Также призывают тех, кого признали ограниченно годными: их отправляют в части обеспечения, в ТЦК, центры социальной поддержки и другие учреждения.

Право на отсрочку по мобилизации имеют в том числе работники органов государственной власти разных уровней, служащие силовых, оборонных и правоохранительных ведомств, ученые, преподаватели, а также забронированные сотрудники некоторых предприятий. Для получения отсрочки или освобождения от военной службы нужно предоставить соответствующие документы в ТЦК.

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