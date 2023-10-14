В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения во время циклона

Фото: Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения во время атлантического циклона «Тино» закрыли дамбу, сообщила в Telegram дирекция Комплекса защитных сооружений.

«Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива», — говорится в сообщении.

Прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Закрытие затворов связано с прогнозируемыми сильным ветром и повышением уровня воды в устье реки Невы выше критического показателя.

Ранее, 12 октября, в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы волн высотой до 3 м и наводнения.