В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения во время атлантического циклона «Тино» закрыли дамбу, сообщила в Telegram дирекция Комплекса защитных сооружений.
«Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива», — говорится в сообщении.
Прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.
Закрытие затворов связано с прогнозируемыми сильным ветром и повышением уровня воды в устье реки Невы выше критического показателя.
Ранее, 12 октября, в Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы волн высотой до 3 м и наводнения.
Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!
Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
Получите решение онлайн за пару минут!
Кредит наличными в ВТБ от 3,9%