Австралийцы проголосовали против «права голоса» аборигенов
Австралийцы проголосовали против поправок в Конституцию, которые позволили бы коренным народам создать консультативный орган, который мог бы обсуждать обсуждать волнующие их вопросы с правительством и парламентом, сообщает Национальная комната подсчета голосов Австралии (National Tally Room).
Референдум состоялся в Австралии 14 октября. Избиратели должны были ответить, одобряют ли они изменения в основной закон, по которым аборигены и жители островов Торресова пролива получили бы такие права, говорится на сайте правительства Австралии.
Против поправок в основной закон проголосовали национальное большинство (60%), а также большая часть избирателей в каждом штате из шести.
В Австралии референдум признается состоявшимся, если предлагаемое изменение было одобрено национальным большинством избирателей, а также
большинством избирателей по крайней мере в четырех штатах из шести.
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе объявил о референдуме по вопросу одобрения изменений в Конституцию 23 марта 2023 года.
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