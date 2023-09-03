Reuters: в Австралии подготовили законопроект о борьбе с «кражей зарплат»

В Австралии подготовили законопроект о борьбе с «кражей зарплат»

Сидней, Австралия (Фото: Loren Elliott / Reuters)

Правительство Австралии представит 4 сентября законопроект, направленный на борьбу с «кражей заработной платы» (wage theft), сообщает Reuters.

Если законопроект будет принят, умышленное занижение заработной платы с помощью лазеек в трудовом законодательстве станет уголовным преступлением с максимальным наказанием в виде 10 лет тюремного заключения и максимальным штрафом в размере 7,8 млн австралийских долларов ($5 млн).

Помимо этого, законопроект должен облегчить получение временными сотрудниками постоянных должностей, а также ввести минимальные стандарты для компаний при временном найме работников в сфере услуг, например, курьеров для доставки еды.

Исполнительный директор Делового совета Австралии Дженнифер Вестакотт назвала предложенные изменения «неосуществимыми». «Это увеличит стоимость, усложнит ситуацию, затруднит поиск случайной работы, затруднит трудоустройство людей», — заявила она.

«Кражей заработной платы», или wage theft, называют невыплату зарплаты или отказ от предоставления льгот сотрудникам, которые причитаются им по контракту или закону.

Работодатели могут «украсть зарплату» различными способами, например, заставлять сотрудников перерабатывать, при этом не оплачивая сверхурочную работу.