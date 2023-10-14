 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Палестино-израильский конфликт ,  
0 

Захарова обвинила Запад в применении «серых схем» при покупке оружия ВСУ

Захарова: западные страны используют «серые» схемы при покупке оружия Украине
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Западные страны используют «серые» схемы при покупке на мировом рынке оружия для Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Речь идет об использовании нечистоплотных брокерских компаний, подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя, а также иной поставочной документации», — сказала Захарова.

Кроме того, как отмечает представитель МИД, есть нарушения санкций другими странами при поставках Украине военной техники, «реквизированной в ходе «пиратских» миссий евроатлантических союзников на основных путях международных морских перевозок».

«В реальности все то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру. На этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты», — подчеркнула она.

Так Захарова прокомментировала сообщения о причастности России к снабжению оружием и боеприпасами боевиков палестинского движения ХАМАС, который ведет войну с Израилем. Она также назвала «фантастическими инсинуациями» заявления о налаживании при российском содействии на территории сектора Газа производства легкого и стрелкового оружия.

Ранее глава отделения ХАМАС по национальным связям за рубежом Али Барака заявил, что в Газе есть заводы по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним.

Читайте на РБК Pro
Швейцария изгоняет российские капиталы. Куда потекут деньги
Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема
Какие действия показывают, что вы находитесь в управленческом тупике
«Причесать» мозги: как живет создатель платформы для медитаций Headspace
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Мария Захарова МИД поставки оружия Украина
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Белый дом заподозрил КНДР в передаче оружия России
Политика
Foreign Policy узнал о нехватке у Европы оружия для Израиля из-за Украины
Политика
Небензя заявил, что Киев использует зернохранилища как склады для оружия
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Сокуров сообщил об отказе выдать прокатное удостоверение его «Сказке» Политика, 17:33
Захарова обвинила Запад в применении «серых схем» при покупке оружия ВСУ Политика, 17:16
Где в Москве встречаются краснокнижные животные, птицы и растения РБК и ДПиООС, 17:07
Арестович назвал ошибки контрнаступления Украины и призвал к смене власти Политика, 17:07
Рублев второй раз в сезоне вышел в финал турнира серии «Мастерс» Спорт, 17:00
Израильские военные попали под обстрел «Хезболлы» на границе с Ливаном Политика, 16:58
ХАМАС заявил о гибели девяти заложников из-за ударов Израиля по Газе Политика, 16:48
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Cairo 24 сообщил об отказе Египта выпустить американцев из сектора Газа Политика, 16:46
На кого из великих коллекционеров прошлого вы похожи. Тест РБК и СберПервый, 16:46
Касаткина проиграла чемпионке «Ролан Гаррос» в полуфинале турнира в Китае Спорт, 16:42
Альтернативные инвестиции в спорткары и классические авто принесли 25% РБК и Ингосстрах, 16:20
Ученица Тутберидзе выиграла короткую программу на первом этапе Гран-при Спорт, 16:14
Правительство назначило 22 ноября Днем психолога Общество, 16:13
ЦАХАЛ назвала условие для начала крупной военной операции в секторе Газа Политика, 16:08