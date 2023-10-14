Захарова обвинила Запад в применении «серых схем» при покупке оружия ВСУ

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Западные страны используют «серые» схемы при покупке на мировом рынке оружия для Вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее слова приводит пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Речь идет об использовании нечистоплотных брокерских компаний, подставных фирм, фиктивных контрактов и сертификатов конечного пользователя, а также иной поставочной документации», — сказала Захарова.

Кроме того, как отмечает представитель МИД, есть нарушения санкций другими странами при поставках Украине военной техники, «реквизированной в ходе «пиратских» миссий евроатлантических союзников на основных путях международных морских перевозок».

«В реальности все то, что было поставлено насквозь коррумпированному киевскому режиму его западными хозяевами, бесконтрольно расходится по всему миру. На этом наживаются не только украинские чиновники и криминальные структуры, но и транснациональные преступные синдикаты», — подчеркнула она.

Так Захарова прокомментировала сообщения о причастности России к снабжению оружием и боеприпасами боевиков палестинского движения ХАМАС, который ведет войну с Израилем. Она также назвала «фантастическими инсинуациями» заявления о налаживании при российском содействии на территории сектора Газа производства легкого и стрелкового оружия.

Ранее глава отделения ХАМАС по национальным связям за рубежом Али Барака заявил, что в Газе есть заводы по производству автоматов Калашникова и боеприпасов к ним.