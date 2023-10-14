В Варшаве мужчина забрался на памятник и пригрозил взрывом

Обстановка возле площади Пилсудского в Варшаве, Польша (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Неизвестный мужчина забрался на памятник жертвам авиакатастрофы под Смоленском на площади Пилсудского в центре Варшавы и угрожает взорвать себя, пишет портал Wirtualna Polska.

По данным издания, мужчина угрожает взорвать заряд взрывчатки, полиция ведет с ним переговоры.

Площадь и прилегающие к ней улицы перекрыли. Власти просят жителей не приближаться к этому району, сказал порталу представитель варшавского управления полиции, младший инспектор Сильвестр Марчак.

Как сообщил один из постояльцев отеля у места происшествия, около 10:00 по местному времени (11:00 мск) неизвестный поднялся на вершину памятника, представляющего собой лестницу. Сейчас он стоит неподвижно, рядом с собой он поместил, предположительно, взрывное устройство. В руке мужчина, предположительно, держит детонатор, пишет Wirtualna Polska.

Это не первый инцидент с монументом. В июне 2021 года мужчина украл венок, возложенный к памятнику, и забрался с ним на скульптуру. В мае 2019-го другой активист развернул рядом с монументом баннер с критикой вице-премьера Польши Ярослава Качиньского.

10 апреля 2010 года под Смоленском разбился самолет Ту-154М, на котором летели президент Польши Лех Качиньский, его супруга, представители высшего командования польской армии, а также члены политических партий. В результате погибли 96 человек. Межгосударственный авиационный комитет пришел к выводу, что причиной крушения стали неправильные действия экипажа.