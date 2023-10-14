Стартовый комплекс Байконура, с которого улетал Гагарин, превратится в музей

Комплекс Байконура, с которого стартовал Гагарин, станет музеем

«Роскосмос» предложил Казахстану вывести из-под аренды Площадку № 1 — «Гагаринский старт» — на космодроме Байконур и создать на ее месте музей, сообщили ТАСС в госкорпорации.

Стартовый комплекс — государственная собственность Казахстана, до 2050 года его арендует Россия.

В госкорпорации уточнили, что экспонатами будут реальные образцы космической техники, «не имеющие перспектив дальнейшего использования по назначению». Целями проекта назвали сохранение исторического наследия и расширение привлекательности Байконура для туристов.

По данным организации, вопрос рассмотрели на заседании российско-казахстанской межправительственной комиссии по комплексу Байконур в начале сентября в Астане.

Организацию запуска музея поручили казахстанским ведомствам — министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, министерству финансов, а также министерству туризма и спорта.

12 апреля 1961-го в 9:07 по мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Восток». На борту находился 27-летний Юрий Гагарин. Его полет продолжился 108 минут.