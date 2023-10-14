В Белоруссии сообщили о найденном на границе с Польшей трупе мигранта

Рядом с польской границей обнаружили двух иностранных граждан, один из которых не подавал признаки жизни, сообщает Пограничный комитет Белоруссии.

По данным ведомства, двух граждан Ирана обнаружили у польско-белорусской границы 12 октября. Бригада скорой помощи констатировала смерть одного из беженцев, второму мужчине оказали медицинскую помощь.

Гражданин Ирана рассказал, что их задержали польские силовики. «В ответ на просьбы об оказании помощи мужчин сильно избили и держали без еды и воды на холоде», а после привезли к пограничному забору, уточнили в ведомстве.

«Затем под угрозой физической расправы принудили гражданина Ирана перетащить тело через калитку для животных на белорусскую сторону», — говорится в публикации.

В белорусском Следственном комитете, который взял под контроль расследование инцидента, уточнили, что погибшему 32 года, он нуждался в инсулинотерапии.

Весной 2021 года на фоне ограничения полетов белорусской авиакомпании «Белавиа» в Европу в разы увеличились случаи незаконного пересечения границы Польши со стороны Белоруссии мигрантами с Ближнего Востока и из Африки.

Варшава обвинила Минск в сознательном создании кризиса на границе, а также усмотрела причастность российских властей. Власти России и Белоруссии опровергали эти обвинения.

Из-за скопления мигрантов власти Польши стянули к границам военных, а также объявили режим ЧС в регионах, граничащих с Белоруссией. Миграционный кризис вновь обострился в ноябре того же года.

В июне 2022 года Польша закончила строительство пятиметрового забора с колючей проволокой на границе с Белоруссией.