Умер создатель бренда «Косогоров самогон» Алексей Ходорыч

Алексей Ходорыч (Фото: alexey.khodorych / VK)

Журналист Алексей Ходорыч умер в возрасте 50 лет, сообщили РБК в издательстве «Открытые системы».

«Да, это тяжелая правда. Алексей скончался сегодня утром после тяжелой болезни. Онкология», — уточнили в издательстве. Место и дата прощания пока неизвестна, семья объявит об этом позже.

Алексей Ходорыч родился в 1972 году в селе Петропавловское в Ставропольском крае. Он работал в «Коммерсанте» с 1998 года, занимал должность руководителя группы в журнале «Коммерсантъ-Деньги». Также был ведущим радиопрограмм и директором детских проектов в издательстве «Открытые системы». Среди проектов, которыми он занимался в издательстве, — журналы «ПониМашка» и «Классный журнал», а также анимационный сериал «ПониМашка».

Был награжден премией имени Никиты Кириченко (2005, 2006). За книгу «Самогонные хроники» получил спецпремию Союза журналистов. Книга посвящена истории и созданию бренда «Косогоров самогон», совладельцем которого был Ходорыч, он написал ее в соавторстве с Михаилом Сергеевым, Николаем Полуэктовым и Павлом Преженцевым.