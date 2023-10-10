Глава Подольска Жариков скоропостижно умер на 48-м году жизни

Глава Подольска умер на 48-м году жизни

Ему было 47 лет. Администрация Подольска и глава Московской области Воробьев выразили соболезнования семье Жарикова

Дмитрий Жариков (Фото: dmitrzhar / VK)

Глава городского округа Подольск Дмитрий Жариков умер в возрасте 47 лет. Об этом сообщила администрация округа на странице во «ВКонтакте».

«Боль и скорбь переполняют сердца всех, кто работал вместе с ним. Искренние соболезнования семье Дмитрия Вячеславовича Жарикова», — говорится в сообщении.

Соболезнования семье и близким Жарикова также выразил глава Московской области Андрей Воробьев. «Молодой, ответственный, с чутким сердцем», — написал он об умершем.

Mash пишет, что, по предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

Жариков родился 9 ноября 1975 года в поселке Заокский Тульской области. Окончил Московское суворовское военное училище, Военный университет Минобороны России. В разные годы служил в военной прокуратуре, руководил военным следственным отделом Подольского гарнизона.

Занял пост главы муниципалитета 9 марта 2022-го. До этого с 2009 по 2015 год работал в администрации города Подольска, курировал правовые вопросы, имущественно-земельные отношения.

Глава муниципалитета имел звание «Заслуженный юрист Московской области», был награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры России» и знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени.