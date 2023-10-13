 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Не вернувшегося в часть контрактника приговорили к шести годам колонии

Не вернувшегося в часть контрактника приговорили к шести годам колонии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил шесть лет колонии общего режима контрактнику, который не вернулся в воинскую часть во время мобилизации, говорится на сайте суда.

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 337 УК (неявка в срок без уважительных причин на службу свыше одного месяца, совершенная в период мобилизации) по итогам выездного судебного заседания в расположении одной из воинских частей Тюменского гарнизона. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

«После провозглашения приговора председательствующим по делу проведена профилактическая беседа с личным составом воинской части об уголовной ответственности за совершение преступлений против военной службы в период мобилизации», — говорится в сообщении.

В сентябре Владикавказский гарнизонный военный суд впервые признал ефрейтора Мадину Кабалоеву виновной в уклонении от мобилизации. Ей назначили шесть лет колонии общего режима, но исполнение наказания отложили до 2032 года, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек.

Указа главы государства о завершении мобилизации не было. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что такой документ не нужен, а новая волна мобилизации не обсуждается.
 

Читайте на РБК Pro
«Этот, как его там»: как научиться лучше запоминать чужие имена
Почему ваши подчиненные работают вяло. 11 сильнейших демотиваторов
Сколько на самом деле стоит «зеленая» энергия — The Economist
Кому в российском IT сейчас платят ₽500 тыс., а кому уже начали урезать
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
мобилизация Свердловская область Тюмень контрактная служба
Материалы по теме
В Минобороны Украины заявили о сотнях тысяч уклонистов от мобилизации
Политика
Шойгу заявил, что в Генштабе планов по дополнительной мобилизации нет
Политика
Путин ответил на вопрос о новой мобилизации в России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 16:15
Цена нефти Brent вновь превысила $90 за баррель Инвестиции, 20:10
Не вернувшегося в часть контрактника приговорили к шести годам колонии Политика, 20:01
Арбенина обвинила власти Марий Эл в диверсии из-за отмены концерта Политика, 19:58
Украинка получила пожизненный срок за передачу данных в Россию Политика, 19:52
В деле о нелегальных ставках в Италии появился четвертый футболист Спорт, 19:51
В «БКС Мир инвестиций» назвали самые перспективные валюты до конца года Инвестиции, 19:38
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 19:28
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Суд арестовал защищавшего Навального адвоката Игоря Сергунина Политика, 19:27
Суд приговорил матроса Балтийского флота к 16 годам колонии за госизмену Политика, 19:21
«Салават Юлаев» одержал самую крупную за четыре года победу в КХЛ Спорт, 19:15
Минцифры рассказало, что делать айтишникам при отказе в отсрочке Политика, 19:15
«Сообразили на троих». Путин рассказал, как праздновал день рождения Политика, 19:10
Новые кадры атаки боевиков ХАМАС на фестиваль у границы с Газой. Видео Политика, 19:08
Не нефтью единой: чем важен несырьевой неэнергетический экспорт Новая экономика, 19:08