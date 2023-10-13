Не вернувшегося в часть контрактника приговорили к шести годам колонии

Не вернувшегося в часть контрактника приговорили к шести годам колонии

Фото: Владислав Шатило / РБК

Екатеринбургский гарнизонный военный суд назначил шесть лет колонии общего режима контрактнику, который не вернулся в воинскую часть во время мобилизации, говорится на сайте суда.

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 337 УК (неявка в срок без уважительных причин на службу свыше одного месяца, совершенная в период мобилизации) по итогам выездного судебного заседания в расположении одной из воинских частей Тюменского гарнизона. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.

«После провозглашения приговора председательствующим по делу проведена профилактическая беседа с личным составом воинской части об уголовной ответственности за совершение преступлений против военной службы в период мобилизации», — говорится в сообщении.

В сентябре Владикавказский гарнизонный военный суд впервые признал ефрейтора Мадину Кабалоеву виновной в уклонении от мобилизации. Ей назначили шесть лет колонии общего режима, но исполнение наказания отложили до 2032 года, когда ее ребенку исполнится 14 лет.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом Владимиром Путиным 21 сентября 2022 года. Чуть более чем через месяц министр обороны Сергей Шойгу отчитался о выполнении задания по призыву 300 тыс. человек.

Указа главы государства о завершении мобилизации не было. При этом в Кремле неоднократно заявляли, что такой документ не нужен, а новая волна мобилизации не обсуждается.

