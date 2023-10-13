Новые кадры атаки боевиков ХАМАС на фестиваль у границы с Газой. Видео

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В Сети опубликованы новые кадры атаки боевиков ХАМАС на фестиваль Nature Party 7 октября 2023 года, в первый день вторжения на территорию Израиля.

Фестиваль проходил 6–7 октября в кибуце (коммуне) Реим, который расположен неподалеку от границы с сектором Газа. Утром 7 октября на участников мероприятия напали прорвавшиеся на территорию Израиля боевики ХАМАС. По словам очевидцев, они начали стрельбу по участникам фестиваля.

На месте проведения музыкального фестиваля на юге Израиля обнаружили тела около 260 человек, десятки людей были взяты в заложники.



Посетительница фестиваля Таль Гибли рассказала CNN, что после нападения ХАМАС видела множество погибших и раненых. По ее словам, она, как и другие, начала убегать с места событий, а спаслась благодаря тому, что смогла сесть в проезжавшую мимо машину.