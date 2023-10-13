Умер дипломат Николай Кобринец

Николай Кобринец (Фото: МИД России)

Директор департамента общеевропейского сотрудничеств МИД России Николай Кобринец 12 октября умер в возрасте 61 года, сообщила пресс-служба ведомства.

«Ушел талантливый дипломат, опытный руководитель и отзывчивый наставник, посвятивший всю свою трудовую жизнь защите внешнеполитических интересов Родины», — говорится в сообщении.

Кобринец родился 21 декабря 1961 года в Москве. В 1984 году окончил МГИМО.

Дипломат работал на различных должностях как в центральном аппарате МИДа, так и за рубежом. С 2006 по 2011 год он был заместителем постоянного представителя России при Европейском союзе, с 2011 по 2012 год — заместителем директора департамента общеевропейского сотрудничества.

С февраля 2012 года по октябрь 2019 года занимал должность заместителя директора департамента международного сотрудничества правительства России. Департамент общеевропейского сотрудничества Кобринец возглавил в 2019 году.

Дипломат был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Дружбы, а также Почетной грамотой президента России.