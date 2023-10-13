Турецкие сети ответили на призыв Эрдогана бороться скидками с инфляцией

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Крупнейшие турецкие сети магазинов ответили на призыв президента Турции Реджепа Эрдогана и министра торговли Омера Болата, объявив о скидках до 50% на различные продукты, пишет турецкое издание Hürriyet.

Ранее глава государства призвал продавцов поддержать борьбу с инфляцией с помощью скидок на основные товары.

«Скидки до 50% будут предоставлены на продукты первой необходимости, такие как молоко, сыр, рис, нут, чечевица, подсолнечное масло, томатная паста, чай, мука и чистящие средства, такие как моющие средства, мыло, бумажные салфетки и бумажные полотенца», — цитирует издание сообщение Tarım Kredi Kooperatif Marketler. Скидочная кампания начнется 16 октября и будет действовать в дополнение ко всем существующим акциям в магазинах.

В рамках борьбы с инфляцией магазины Tarım Kredi, Migros, BIM, Şok Marketler и A101 объявили о скидках до 50% на различные продукты.

Компания Migros объявила, что с 12 октября до конца ноября будет предлагать скидки от 20 до 50% более чем на 15 тыс. товаров, чтобы повысить покупательную способность потребителей.

A101 заявила, что будет поддерживать скидки до 50% как минимум на 1000 товаров каждый день в течение года, и объявила, что в дополнение к этой кампании она продолжит предоставлять регулярные скидки на все категории продуктов.

Ранее министр торговли призвал ввести скидки в розничной торговле и заявил: «Мы ожидаем большой скидочной кампании на всех рынках к 100-летию нашей республики». Эрдоган также повторил призыв Болата и сказал: «Я приглашаю всех наших продавцов и предприятия, особенно наши сетевые магазины, поддержать нашу борьбу с инфляцией и ростом стоимости жизни с помощью скидок».

Издание привело данные Ассоциации продовольственных ретейлеров, по которым к концу 2022 года общий размер продовольственного розничного рынка Турции составил 1,6 трлн турецких лир.

В сентябре Центробанк Турции повысил ключевую ставку до 30%. Инфляция в Турции в сентябре ускорилась.

По данным Национального института статистики, инфляция в Турции по итогам сентября составила в годовом исчислении 83,45%. За август цены в Турции выросли на 80,21%.

По расчетам экспертов независимой Группы анализа инфляции (ENAG), которые приводил ТАСС, реальная инфляция в стране и в августе, и в сентябре была выше 180% в годовом выражении.