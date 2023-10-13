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Участник спецоперации из ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП в Волгоградской области

V1.RU: участник спецоперации из ЧВК «Вагнер» погиб в ДТП в Волгоградской области
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Волгоградской области произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате чего один человек погиб, сообщает V1.RU со ссылкой на ГУ МВД России. По данным портала, погибшим оказался участник спецоперации из ЧВК «Вагнер» 43-летний Павел Глазин.

После участия в боевых действиях он вернулся в Калач-на-Дону в Волгоградской области и подрабатывал водителем такси.

По данным полиции, ДТП произошло в 00:15 12 октября на регулируемом перекрестке улицы Дубинец Калача-на-Дону. Столкнулись автомобили Renault и Audi A4. Водитель Renault от полученных травм умер, 18-летний пассажир Renault и 22-летняя водитель Audi были госпитализированы.

Знакомые Глазина рассказали порталу, что мужчина ушел на спецоперацию добровольно, в состав ЧВК «Вагнер», во время службы получил награды. У него остались дочь и сын.

Ранее в парке имени Владимира Ленина в Батайске произошел конфликт между вернувшимся из зоны боевых действий мужчиной и группой лиц. В результате участника спецоперации избили, а затем выстрелили 12 раз из травматического оружия, одна из пуль попала в голову. По данному факту возбудили дело.

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Теги
ДТП Волгоградская область ЧВК Вагнер спецоперация погибший
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