Социологи зафиксировали падение рейтинга Нетаньяху после вторжения ХАМАС

Беньямин Нетаньяху (Фото: Baz Ratner / Getty Images)

Общественная поддержка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху упала после вторжения боевиков палестинского движения ХАМАС в страну, сообщает газета Maariv со ссылкой на опрос института «Диалог».

«Почти вся общественность считает, что инцидент с проникновением террористов ХАМАС на юг страны является провалом руководства государства и утверждает, что правительство несет ответственность за ситуацию, которая привела к катастрофе», — говорится в публикации.

79% респондентов, которые на последних выборах голосовали за коалиционные партии, назвали произошедшее бездействием руководства Израиля. 56% участников опроса сказали, что Нетаньяху должен уйти со своего поста, когда боевые действия закончатся, так же, по мнению 52%, должен поступить министр обороны Йоав Галант. 88% избирателей оппозиционных партий заявили о недоверии к нынешнему правительству.

Также, по результатам опроса, проведенного Maariv, лишь 29% респондентов хотели бы видеть Биньямина Нетаньяху в качестве премьер-министра Израиля. 48% участников опроса отдали предпочтение главе оппозиционной партии «Государственный лагерь» Бени Ганцу на этом посту.

Отвечая на вопрос, за кого бы респонденты голосовали, если бы выборы в кнессет состоялись «сегодня», «Государственный лагерь» Ганца получил бы 41 мандат (29 в прошлом опросе), правящая партия «Ликуд» — 19 (28 в прошлом опросе), а партия «Еш Атид», основанная Яиром Лапидом, — 15 мест (16 в прошлом опросе).

В опросе приняли участие 620 израильтян.