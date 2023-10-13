Кадры ночных обстрелов сектора Газа. Видео
Появились кадры ночных обстрелов сектора Газа
Военные Израиля продолжили обстрелы сектора Газа. Всего на город уже сброшено более 6 тыс. бомб, палестинские власти сообщили о 1,5 тыс. погибших.
ЦАХАЛ потребовала от жителей региона в течение 24 часов переехать на юг, из города Газа.
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