Кадры ночных обстрелов сектора Газа. Видео

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Военные Израиля продолжили обстрелы сектора Газа. Всего на город уже сброшено более 6 тыс. бомб, палестинские власти сообщили о 1,5 тыс. погибших.

ЦАХАЛ потребовала от жителей региона в течение 24 часов переехать на юг, из города Газа.