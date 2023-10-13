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Политика ,  
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Боррель выступил против независимости Тайваня

Боррель: ЕС не признает независимость Тайваня, но выступает за связи с ним
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

ЕС не признает Тайвань независимым государством, но выступает за связи с ним, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель в статье для газеты South China Morning Post.

«Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня как независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям со стороны любой стороны; нет применению силы», — написал он.

При этом Боррель отметил, что ЕС поддерживает развитие двусторонних отношений с Тайванем, которые не предполагают какого-либо политического признания независимости страны.

«Европа серьезно относится к Китаю и ожидает того же в ответ. Несмотря на наши разногласия, есть возможности для совместной работы, мы должны вместе расширить эту сферу», — заключил Боррель, назвав стабилизацию и развитие отношений Китая и ЕС главными целями его приезда в КНР.

Боррель 12–14 октября находится с визитом в Пекине. Он встретится с рядом китайских политиков, выступит с речью в Пекинском университете, а также примет участие в 12-м заседании стратегического диалога ЕС — Китай. В ходе диалога будут обсуждаться двусторонние отношения между ЕС и Китаем, международные и региональные проблемы, глобальные вызовы и мультилатерализм.

Тайвань отделился от континентальной части Китая в 1949 году, власти острова не признают коммунистический Китай легитимным. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.

В «Белой книге», в которой изложена национальная оборонная стратегия, Китай не исключал силового решения тайваньского вопроса в случае отсутствия продвижения мирных усилий, направленных на воссоединение. В частности, такое решение может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства.

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Тайвань ЕС Жозеп Боррель независимость признание
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