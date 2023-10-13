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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Глава Пентагона посетит Израиль и встретится с Нетаньяху

Министр обороны США Остин встретится в Израиле с премьером Нетаньяху
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Министр обороны США Ллойд Остин приедет 13 октября с визитом в Израиль и встретится с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху на фоне продолжающейся войны израильской армии с боевиками палестинского движения ХАМАС, сообщает пресс-служба Пентагана.

Также Остин встретится со своим израильским коллегой, главой Минобороны страны Йоавом Галлантом и членами израильского военного кабинета, чтобы обсудить «оперативное планирование и цели Израиля, а также потребности в помощи в области безопасности», уточнили в ведомстве.

«Это посылает совершенно четкий сигнал о глубине приверженности США безопасности Израиля», — заявил представитель Пентагона, комментируя визит Остина в Израиль.

Израиль также посетил госсекретарь США Энтони Блинкен. Госдепартамент анонсировал, что 11–13 октября состоится его визит в Израиль и Иорданию. На 13 октября запланирована встреча Блинкена с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Также американская делегация посетит лидеров в Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте и Катаре.

США стараются убедить государства Ближнего Востоке не допустить расширения конфликта вокруг сектора Газа, объяснял свою поездку глава Госдепа. Кроме того, Вашингтон убеждает ближневосточные страны использовать свое влияние на палестинскую группировку ХАМАС, чтобы добиться освобождения заложников, говорил Блинкен.

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Теги
Минобороны США Пентагон Ллойд Остин США Израиль Биньямин Нетаньяху
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