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Rolling Stone узнал о желании Трампа отставки Нетаньяху при его победе

Rolling Stone: Трамп желает, чтобы премьер Израиля Нетаньяху ушел в отставку

Бывший президент США и кандидат на новый президентский срок Дональд Трамп хочет, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ушел в отставку с того времени, когда Трамп вернется к власти в 2025 году в случае победы на выборах, пишет журнал The Rolling Stone со ссылкой на двух источников.

Разговор об этом зашел, когда политик проводил телефонные переговоры с различными союзниками Республиканской партии и донорами, которые хотят знать, как Трамп будет решать израильско-палестинский конфликт в случае своего переизбрания, рассказали собеседники журнала.

По их словам, во время этих переговоров Трамп поделился несколькими идеями, которые он обсуждал с политическими советниками, включая прекращение всякой помощи палестинцам и призыв к другим странам сделать то же самое, а также он потратил «чрезмерно много времени на критику Нетаньяху». Экс-президент США обвинил правительство действующего израильского премьера в «катастрофическом провале разведки», который и привел к нападению боевиков палестинского движения ХАМАС.

Трамп ранее и публично критиковал Нетаньяху. В среду, 11 октября, бывший глава государства заявил, что израильский премьер «подвел» США незадолго до того, как американские военные убили командира спецподразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в 2020 году.

Комментируя слова Трампа в адрес израильской разведки и Нетаньях, министр связи Израиля Караи назвал позорным, что бывший президент США «способствует пропаганде и распространяет вещи, которые ранят дух израильских бойцов и граждан». По его словам, подобные высказывания говорят о том, что на Трампа «нельзя положиться».

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви признал, что ЦАХАЛ не смогла обеспечить безопасность Израиля утром 7 октября, когда ее атаковали силы ХАМАС. Вторжение боевиков стало возможным из-за ряда сбоев в системе безопасности со стороны как израильских спецслужб, так и военных, заявили The New York Times четыре высокопоставленных израильских сотрудника службы безопасности.

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Теги
Дональд Трамп США Биньямин Нетаньяху Израиль отставка
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