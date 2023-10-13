Минздрав Палестины сообщил о 1,5 тыс. погибших от атак Израиля

Число погибших от атак Израиля палестинцев выросло до 1,5 тыс.

В секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан от ударов израильской армии погибли 1 569 человек, получили ранения 7 212 человек, сообщает палестинское агентство WAFA со ссылкой на Минздрав Палестины.

В ведомстве уточнили, что число погибших в секторе Газа достигло 1 527 человек, а на Западном берегу Иордана — погибли 32 человека, более 600 человек получили ранения, из которых 190 были госпитализированы.

Ранее, 12 октября, Минздрав Палестины сообщал о 1,4 тыс. погибших в секторе Газа и свыше 6,2 тыс. пострадавших.

Со стороны Израиля в результате атак палестинского движения ХАМАС погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс. человек, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Среди жертв есть иностранные граждане, в том числе четверо россиян.