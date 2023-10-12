В Севастополе отменили воздушную тревогу

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Воздушная тревога в Севастополе отменена, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Сигналы тревоги звучали чуть более 40 минут, ее объявили около 18:35 мск.

Воздушную тревогу в городе периодически объявляют с конца сентября. В последний раз Развожаев сообщал о ней накануне. Сигналы тревоги звучали в течение получаса, затем ее отменили.