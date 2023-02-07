LetterOne выкупит долю британского партнера в фармактивах Кипра и Румынии

LetterOne выкупит долю британского партнера в фармактивах на Кипре и в Румынии

Фармацевтическое подразделение инвесткомпании LetterOne планирует стать единственным владельцем активов на Кипре и в Румынии. Компания подала заявки на выкуп долей британского партнера Blantyre Capital

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Аффилированный с Михаилом Фридманом и Петром Авеном инвестиционный холдинг LetterOne планирует выкупить у британского партнера Blantyre Capital долю компании — владельца двух европейских фармацевтических активов: Remedica и Sun Wave Pharma.

Ходатайства специализированного подразделения инвестхолдинга L1 Health на покупку доли в кипрской Emma Healthcare Holdings в начале 2023 года опубликовали на своих сайтах управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Республики Мальта, а также комиссия по защите конкуренции Республики Кипр, заметил РБК. Обратиться в мальтийский антимонопольный орган L1 Health была вынуждена из-за того, что фармацевтический актив Remedica имеет представительство в республике, а у принадлежащей инвесткомпании LetterOne британской сети магазинов здорового питания Holland & Barrett есть франчайзи на этом локальном рынке.

РБК обратился за комментариями в LetterOne и Blantyre Capital.

Что такое Remedica и Sun Wave Pharma

В документах антимонопольных служб Кипра и Мальты указано, что холдинговая компания Emma Healthcare владеет кипрским производителем дженериков (полные аналоги «оригинальных» лекарственных препаратов) Remedica и румынским Sun Wave Pharma, выпускающим пищевые добавки. Компании работают во множестве терапевтических областей, в частности, связанных с бактериальными, психическими, когнитивными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Remedica, по собственным данным, сегодня владеет пятью производственными площадками, расположенными на Кипре. Ее продукция представлена в 135 странах.

Sun Wave Pharma выпускает 74 продукта и занимает свыше 13% румынского рынка пищевых добавок, в течение трех-четырех лет компания планирует открыть в Румынии собственное производство. «У новых собственников компании есть амбициозные планы по созданию одной из крупнейших нутрицевтических компаний в Центральной и Восточной Европе», — говорил в сентябре 2022 года глава Sun Wave Pharma в интервью газете Ziarul Financiar. Также, по его словам, производитель пищевых добавок готовится приобрести одного из сербских игроков рынка.

LetterOne и британская инвесткомпания Blantyre Capital (специализируется на работе с европейскими компаниями и финансовыми проблемами, требующими срочного решения) получили контроль над владельцем Remedica и Sun Wave Pharma в октябре 2021 года в рамках реструктуризации южноафриканского фармхолдинга Ascendis Health. Инвестфонды были крупнейшими держателями долга компании, в январе 2021 года на них приходилось 75% ее долговых обязательств. Впоследствии часть из них была конвертирована во владение активами. Как сообщила в своей отчетности за 2022 год Ascendis Health, она досрочно расплатилась с LetterOne и Blantyre Capital.

Emma Healthcare свои операционные показатели за 2022 и 2021 годы, судя по данным из реестра кипрских компаний, не раскрывала.

В текущий момент, по данным мальтийского антимонопольного органа, LetterOne и связанные с Blantyre Capital фонды владеют Emma Healthcare совместно. Если сделка будет одобрена, L1 Health станет единственным владельцем холдинга.