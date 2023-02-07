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LetterOne выкупит долю британского партнера в фармактивах Кипра и Румынии

LetterOne выкупит долю британского партнера в фармактивах на Кипре и в Румынии
Фармацевтическое подразделение инвесткомпании LetterOne планирует стать единственным владельцем активов на Кипре и в Румынии. Компания подала заявки на выкуп долей британского партнера Blantyre Capital
Фото: Christian Charisius / Getty Images
Фото: Christian Charisius / Getty Images

Аффилированный с Михаилом Фридманом и Петром Авеном инвестиционный холдинг LetterOne планирует выкупить у британского партнера Blantyre Capital долю компании — владельца двух европейских фармацевтических активов: Remedica и Sun Wave Pharma.

Ходатайства специализированного подразделения инвестхолдинга L1 Health на покупку доли в кипрской Emma Healthcare Holdings в начале 2023 года опубликовали на своих сайтах управление по вопросам конкуренции и защиты прав потребителей Республики Мальта, а также комиссия по защите конкуренции Республики Кипр, заметил РБК. Обратиться в мальтийский антимонопольный орган L1 Health была вынуждена из-за того, что фармацевтический актив Remedica имеет представительство в республике, а у принадлежащей инвесткомпании LetterOne британской сети магазинов здорового питания Holland & Barrett есть франчайзи на этом локальном рынке.

РБК обратился за комментариями в LetterOne и Blantyre Capital.

Что такое Remedica и Sun Wave Pharma

В документах антимонопольных служб Кипра и Мальты указано, что холдинговая компания Emma Healthcare владеет кипрским производителем дженериков (полные аналоги «оригинальных» лекарственных препаратов) Remedica и румынским Sun Wave Pharma, выпускающим пищевые добавки. Компании работают во множестве терапевтических областей, в частности, связанных с бактериальными, психическими, когнитивными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Remedica, по собственным данным, сегодня владеет пятью производственными площадками, расположенными на Кипре. Ее продукция представлена в 135 странах.

Sun Wave Pharma выпускает 74 продукта и занимает свыше 13% румынского рынка пищевых добавок, в течение трех-четырех лет компания планирует открыть в Румынии собственное производство. «У новых собственников компании есть амбициозные планы по созданию одной из крупнейших нутрицевтических компаний в Центральной и Восточной Европе», — говорил в сентябре 2022 года глава Sun Wave Pharma в интервью газете Ziarul Financiar. Также, по его словам, производитель пищевых добавок готовится приобрести одного из сербских игроков рынка.

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LetterOne и британская инвесткомпания Blantyre Capital (специализируется на работе с европейскими компаниями и финансовыми проблемами, требующими срочного решения) получили контроль над владельцем Remedica и Sun Wave Pharma в октябре 2021 года в рамках реструктуризации южноафриканского фармхолдинга Ascendis Health. Инвестфонды были крупнейшими держателями долга компании, в январе 2021 года на них приходилось 75% ее долговых обязательств. Впоследствии часть из них была конвертирована во владение активами. Как сообщила в своей отчетности за 2022 год Ascendis Health, она досрочно расплатилась с LetterOne и Blantyre Capital.

Emma Healthcare свои операционные показатели за 2022 и 2021 годы, судя по данным из реестра кипрских компаний, не раскрывала.

В текущий момент, по данным мальтийского антимонопольного органа, LetterOne и связанные с Blantyre Capital фонды владеют Emma Healthcare совместно. Если сделка будет одобрена, L1 Health станет единственным владельцем холдинга.

Контекст сделки

После начала специальной военной операции на Украине западные компании начали массово ограничивать операции в России и выходить из проектов с российскими партнерами. Одновременно попавшие под персональные санкции ЕС и США крупные российские бизнесмены начали уходить с ключевых постов в своих активах и передавать контрольные пакеты акций структурам, не включенным в санкционные списки. В феврале 2022 года два основателя LetterOne — миллиардеры Михаил Фридман (его состояние составляет $11,8 млрд по оценке российского Forbes) и Петр Авен ($4,3 млрд) — попали под личные ограничения санкциями ЕС, введенными на фоне начала специальной военной операции на Украине. Для того чтобы «обезопасить» бизнес, они снизили свою совокупную долю в компании до менее чем 50%, продав часть пакетов своим партнерам — Герману Хану, Алексею Кузьмичеву и Андрею Косогову. Фридман и Авен перестали управлять компанией, получать от нее дивиденды, а их оставшиеся доли в компании заморожены.

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Теги
Анна Левинская
LetterOne инвестиции за рубежом фармацевтический рынок Михаил Фридман
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