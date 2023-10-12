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Вступил в силу закон об ответственности за уничтожение редких грибов

Вступила в силу статья о тюремных сроках за сбор краснокнижных грибов

С 12 октября в России вступили федеральные законы об ответственности за причинение вреда редким растениям и грибам, внесенных в Красную книгу.

Теперь за причинение вреда «краснокнижным» грибам гражданам грозит штраф до 5 тысяч рублей, для юрлиц — до миллиона. Изменения вносятся в статью 8.35 Кодекса об административных нарушениях. До в этого в ней говорилось только о редких животных и растениях. В этот перечень включили и «другие организмы», занесенные в Красную книгу России.

В Уголовный кодекс внесена также новая статья 260.1. Уголовная ответственность будет грозить за умышленное уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот. 

За уничтожение или «повреждение до степени прекращения роста» особо ценных растений и грибов может грозить до четырех лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб. Максимальное же наказание по новой статье предусматривает до девяти лет лишения свободы со штрафом до 3 млн руб. (если группа лиц по предварительному сговору, например, покупала или продавала такие растения).

Путин подписал эти федеральные законы 14 апреля.

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Красная книга грибы законы
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