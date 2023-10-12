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Россия вложит в развитие промзоны в Египте ₽9,5 млрд

Минпромторг: Россия направит на развитие промзоны в Египте ₽9,5 млрд
Фото: rioegypt.ru
Фото: rioegypt.ru

Россия продолжит поддерживать развитие Российской промышленной зоны (РПЗ) в Египте, до 2026 года на проект направят 9,5 млрд руб. из федерального бюджета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

В ведомстве отметили, что реализация проекта РПЗ идет в плановом режиме. В парламенте Египта проходит процедуру ратификации протокол, который в марте подписали глава Минпромторга Денис Мантуров и министр торговли и промышленности Египта Ахмед Самир.

После этого планируется подготовить проектно-сметную документацию. Затем — в 2024 году — отобранные в ходе конкурсов компании должны начать строительство первых объектов РПЗ.

Накануне правительство России отменило постановление о господдержке Российской промзоны в Египте. В Минпромторге объяснили, что отмена постановления носит технический характер и связана с тем, что Мантуров и Самир подписали протокол о внесении изменений в соглашение о РПЗ, которые делают неактуальным ранее утвержденное постановление.

Российская промышленная зона — особая зона с облегченным налоговым режимом для российских предприятий-резидентов на востоке Порт-Саида у северного окончания Суэцкого канала. Москва и Каир подписали меморандум о ее создании в 2007 году, но на высшем уровне вопрос начал обсуждаться семь лет спустя.

Планировалось, что компании-резиденты РПЗ получат арендные каникулы, льготные тарифы на энергоресурсы, особый преференциальный налоговый режим, а также готовую площадку. Общая запланированная площадь участков зоны — 525 гектаров.

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Теги
Египет индустриальная зона Суэцкий канал Минпромторг
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