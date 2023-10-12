Кадры ночной работы израильской ПВО «Железный купол» у Ашкелона
Появились кадры работы израильской ПВО «Железный купол» у Ашкелона
Ночью системы ПВО «Железный купол» сработали около израильского города Ашкелон. Утром 12 октября также под обстрел попал город Сдерот на юге Израиля, пострадали четыре человека, двое из них получили тяжелые ранения.
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