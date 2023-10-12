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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Кадры ночной работы израильской ПВО «Железный купол» у Ашкелона

Появились кадры работы израильской ПВО «Железный купол» у Ашкелона
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Кадры ночной работы израильской ПВО «Железный купол» у Ашкелона
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Ночью системы ПВО «Железный купол» сработали около израильского города Ашкелон. Утром 12 октября также под обстрел попал город Сдерот на юге Израиля, пострадали четыре человека, двое из них получили тяжелые ранения.

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Теги
Израиль ПВО Ашкелон
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