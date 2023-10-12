Власти США обвинили Microsoft в неуплате $28,9 млрд налогов
Microsoft получила уведомления от Налогового управления США (IRS) о неуплате налогов, пеней и процентов на $28,9 млрд. Об этом сама компания сообщила в сведениях, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).
Речь идет о налогообложении доходов, полученных Microsoft в 2004–2013 годах в разных странах и юрисдикциях. Компания утверждает, что налоговики не учли $10 млрд, выплаченных ранее.
«Microsoft не согласна с этими предлагаемыми корректировками и будет подавать апелляцию в Налоговое управление. Процесс, как ожидается, займет несколько лет. Мы считаем, что всегда следовали правилам Налогового управления и платили налоги, которые требовали в США и по всему миру», — заявили в Microsoft.
Разногласие с налоговой возникло из-за того, как Microsoft распределяла прибыль за 2004–2013 годы между разными странами и юрисдикциями. У компании есть возможность решить вопрос через суд в случае, если не удастся прийти к прямому соглашению с IRS, добавили в Microsoft.
Компания подчеркнула, что «исторически была одним из ведущих налогоплательщиков корпоративных доходов США». С 2004 года корпорация заплатила в стране более $67 млрд налогов.
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