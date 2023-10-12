Принц Саудовской Аравии и президент Ирана впервые провели переговоры

Мухаммед бен Салман (Фото: Saudi Press Agency / IMAGO / Global Look Press)

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент Ирана Эбрагим Раиси провели телефонный разговор на фоне войны Израиля с палестинской исламистской группировкой ХАМАС, сообщает агентство королевства SPA. Это их первый официальный телефонный разговор.

В ходе диалога Раиси и бен Салман обсудили «продолжающуюся военную эскалацию в секторе Газа». Принц отметил, что Саудовская Аравия прилагает «максимальные усилия для взаимодействия со всеми международными и региональными сторонами», чтобы остановить войну.

Бен Салман подчеркнул, что Эр-Рияд будет отстаивать «палестинское дело», чтобы достичь «всеобъемлющего и справедливого мира, который гарантирует законные права палестинского народа».

И наследный принц, и президент Ирана заявили, что «преступления израильского режима и зеленый свет Соединенных Штатов на зверства могут привести к разрушительной нестабильности», — об этом сообщил замруководителя администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди в своем X (ранее — Twitter).

«Аятолла Раиси и Его Величество Мухаммед бен Салман договорились о необходимости положить конец военным преступлениям против Палестины, подчеркнув исламское единство», — подчеркнул Джамшиди.

После начала войны между ХАМАС и Израилем 7 октября, власти последнего договорились о создании чрезвычайного правительства. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) предупредила о нарушении воздушного пространства со стороны Ливана и призвала жителей на севере страны срочно проследовать в укрытия.

6 апреля Саудовская Аравия и Иран возобновили дипотношения. В 2016 году их разорвали после казни в Саудовской Аравии 47 осужденных за причастность к терроризму, среди которых был представитель шиитского меньшинства страны, шейх Нимр аль-Нимр. Казнь проповедника вызвала возмущение шиитских стран, в том числе и Ирана.