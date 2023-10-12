Больница в Белфасте попала под подозрение как место съемки порнороликов

Фото: belfasttrust.hscni.net

В Северной Ирландии начали расследование появления в сети порнороликов, снятых, предположительно, в больнице Белфаста, пишет BelfastLive.

«В интернете распространилось несколько записей сексуального характера, в которых, предположительно, участвуют медицинские работники, работавшие в больнице Белфаста», — сообщил инициатор расследования, фонд здравоохранения и социальной помощи Belfast Trust.

«Материалы откровенно сексуального характера могли быть сняты в приемной, связанной с онкологическим центром городской больницы», — уточнили в фонде.

Сведения о том, кто участвовал в съемках, а также о том, где они проходили, могут быть неточными, пояснили в организации.

«Мы расследуем, были ли вовлечены сотрудники Trust и был ли какой-либо материал откровенного сексуального содержания снят на территории Trust», — говорится в сообщении.

В случае подтверждения информации об организации подобных съемок в помещениях больницы в фонде пообещали принять соответствующие меры. Кроме того, в заявлении говорится, что фонд уже провел консультации с полицией Северной Ирландии.