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Путин ввел уголовную ответственность за сбор редких растений и грибов

Владимир Путин подписал закон о наказании за сбор редких растений и грибов — до 9 лет
Цветение тюльпанов Шренка (растение занесено в Красную книгу России)
Цветение тюльпанов Шренка (растение занесено в Красную книгу России) (Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовной ответственности за коммерческий сбор или уничтожение внесенных в Красную книгу или охраняемых международными договорами растений и грибов.

В Уголовный кодекс вносится новая статья 260.1. Уголовная ответственность будет грозить за умышленное уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот (как именно будут устанавливать умысел, не уточняется).

За уничтожение или «повреждение до степени прекращения роста» особо ценных растений и грибов может грозить до четырех лет лишения свободы штраф до 1 млн руб. Максимальное же наказание по новой статье предусматривает до девяти лет лишения свободы со штрафом до 3 млн руб. (если группа лиц по предварительному сговору, например, покупала или продавала такие растения).

Новые нормы вступят в силу через 180 дней после опубликования текста закона.

Сейчас за уничтожение редких растений предусмотрена административная ответственность — по ст. 8.35 КоАП штраф до 5 тыс. руб. для частных лиц (до 20 тыс. для должностных лиц и до 1 млн руб. для юридических) за уничтожение редких видов. По мнению одного из авторов законопроекта, главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, «в настоящее время эффективность защиты особо ценных объектов растительного мира является недостаточной», а в некоторых регионах в последние годы стали чаще уничтожать редкие виды.

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Владимир Путин Красная книга грибы растения

Владимир Путин

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