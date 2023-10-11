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«Тинькофф» ответил на сообщения о ребрендинге

«Тинькофф» объяснил регистрацию нового домена техническими нуждами

«Тинькофф» регистрирует в год до сотни доменов, заявили РБК в банке в ответ на сообщения о возможном ребрендинге.

«Мы в год регистрируем в среднем до сотни доменов для операционных и технических нужд, так или иначе связанных с банком и компаниями группы», — сообщил представитель «Тинькофф».

До этого доменный брокер Павел Гросс Днепров сообщил, что «Тинькофф» зарегистрировал несколько новых доменных имен, среди которых был Tbank. Брокер уточнил РБК, что домен tbank.ru был куплен у его владельца 11 октября за 900 тыс. рублей. Покупателем домена является физическое лицо. Продажа еще двух доменов — t-bank.ru и tink.ru — находится в процессе оформления.

Гросс Днепров предположил, что за покупкой домена может стоять «Тинькофф». «Почему все оформляется на частное лицо? Скорее всего, чтобы не привлекать к процессу скупки доменов лишнего внимания и не нарушить цепочку сделок. Плюс такой подход позволяет сэкономить. $9 тыс. за домен tbank.ru — с любой стороны удачная сделка для покупателя», — считает брокер.

В апреле 2022 года «Тинькофф» сообщил о готовящемся ребрендинге. Основатель банка, Олег Тиньков, в феврале 2022 года выступил против военной операции на Украине, в апреле продал свою 35-процентную долю в TCS Group, чьим основным активом является Тинькофф Банк. Ее приобрел «Интеррос» Владимира Потанина. Детали сделки не разглашались. Тиньков утверждал, что его заставили продать акции банка «за копейки» из-за его позиции по военной операции. 

В ноябре 2022 Тиньков объявлял, что начинает процесс отзыва своего именного бренда у кредитной организации. Бизнесмен также заявил, что отказался от российского гражданства.

После начала военной операции бизнесмен попадал под британские санкции, подразумевающие запрет на въезд и заморозку активов. Тем не менее, через год после заявлений Тинькова и продажи доли в TCS Group они были сняты.

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Олег Тиньков Тинькофф Банк ребрендинг
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