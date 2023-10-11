Постпред обвинил Швейцарию в «шантаже» при подготовке резолюции СПЧ ООН

Геннадий Гатилов (Фото: Salvatore Di Nolfi / EPA / ТАСС)

Представители Швейцарии в Совете по правам человека (СПЧ) при Организации Объединенных Наций пригрозили выйти из состава рабочей группы по подготовке резолюции, если Россия не откажется от соавторства. Об этом рассказал постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов.

«Когда же Россия не согласилась отказаться от соавторства, Берн пошел на откровенный шантаж, заявив, что его представители не будут сидеть за одним столом с российской делегацией», — сказал он (цитата по ТАСС).

Вопрос об отказе России от соавторства возник при подготовке резолюции СПЧ «Бизнес и права человека», над которой в этом году должны были работать представители России, Ганы, Аргентины и Швейцарии. Изначально четвертым государством в группе авторов являлась Норвегия, однако в прошлом году страна заявила о выходе из соавторов резолюции, предложив на свое место Швейцарию, уточнил Гатилов.

Российский постпред рассказал, что с самого начала работы швейцарские представители «настоятельно рекомендовали» России добровольно отказаться от соавторства «под предлогом некой «сложной геополитической ситуации». По словам Гатилова, эти рекомендации сопровождались «нечистоплотной закулисной игрой с другими участниками авторской группы».

Когда Россия не согласилась отозвать подпись под совместной резолюцией, швейцарская сторона отказалась работать над документом и «развалила» группу соавторов, рассказал постпред. В результате Аргентина внесла соответствующий проект самостоятельно, и рабочей группе удалось сохранить мандат, добавил Гатилов.

Накануне,10 октября, Россия не смогла набрать на Генеральной Ассамблее необходимое для возвращения в Совет ООН по правам человека количество голосов. До минимума Москве не хватило 14 голосов.

По информации CNN, российская сторона в случае переизбрания обещала «решительно продвигать принципы сотрудничества и укрепления конструктивного взаимоуважительного диалога».

Россия досрочно прекратила свои полномочия члена СПЧ ООН в апреле 2022 года. Тогда Гатилов заявил, что Совет «беспардонно используют в качестве инструмента давления и откровенного запугивания все большее число государств».