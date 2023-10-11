Минобороны отчиталось о 14 авиаударах по бригадам ВСУ

Вертолеты и штурмовики российской группировки войск «Запад» нанесли 14 ударов по бригадам вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский, передает «РИА Новости».

Удары бомбами и ракетами наносили экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28, а также самолеты штурмовой авиации, уточнил Зыбинский. Военные били по местам скопления живой силы, вооружению и технике противника близ сел Синьковка, Ивановка, Стельмаховка и Берестовое, добавил он.

Минобороны регулярно отчитывается об ударах по украинским военным объектам, местам скопления войск и военной техники. Накануне ведомство сообщило в ежедневной сводке об отражении четырех атак ВСУ на купянском направлении в районе села Лиман Первый Харьковской области. По оценке оборонного ведомства, украинская сторона потеряла там до 25 военнослужащих за сутки.

На том же направлении военные группировки «Запад» уничтожили гаубицу М777, две самоходные артиллерийские установки (САУ) «Гвоздика» и три автомобиля, говорилось в сводке.