Кадры обстрела ХАМАС города Ашкелон в Израиле
Появились кадры обстрела ХАМАС города Ашкелон в Израиле
ХАМАС нанес удары по Ашкелону, в городе загорелись несколько автомобилей. Израильский 12-й канал передает, что ранения получили 60-летний мужчина и 40-летняя женщина. Позднее власти уточнили, что легкие ранения получили 12 человек. Под обстрелом также находится город Ашдод.
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