Решетников заявил о росте доли дружественных стран в экспорте из России

Максим Решетников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Доля дружественных стран в экспорте из России увеличилась с начала 2022 года в два раза, расчеты в долларах, напротив, снизились в три раза. Об этом заявил глава российского Минэкономразвития Максим Решетников.

«Еще два года назад доля доллара в структуре товарооборота занимала половину. Сейчас она в три раза меньше. При этом в два раза выросла значимость рубля — до практически 37%», — сказал министр на пленарной сессии в Госдуме.

Решетников привел данные, согласно которым объем экспорта из России в первом полугодии 2023 года достиг $208,9 млрд. Большую часть — $50,3 млрд — принес Китай. Затем идут Евросоюз ($33,3), Турция ($23,2) и Индия ($21,8).

В июле 2023 года доля рубля резко сократилась в расчетах за экспорт стран Африки с Россией, писал РБК со ссылкой на статистику Банка России. Доля российской валюты опустилась до 12,7% (это минимальное значение за год), при этом доля валют дружественных стран составила 78,8%. Доля «недружественных» валют (в первую очередь это доллар и евро), напротив, сократилась — до 8,5 с 12,6% в июне и 58,9% в мае.

Сокращение доли российской валюты произошло на фоне падения курса рубля. В июле доллар превысил отметку в 90 руб.

Основные «дружественные» валюты, которые могут использовать страны Африки — это китайские юани или индийские рупии, отметил в разговоре с РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Он объяснил, что стоимость товаров в торговых контрактах зачастую прописывается в долларах, поэтому на выбор валюты влияет удобство транзакции.