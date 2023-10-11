 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Решетников заявил о росте доли дружественных стран в экспорте из России

Минэкономразвития: доля дружественных стран в экспорте из России удвоилась
Максим Решетников
Максим Решетников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Доля дружественных стран в экспорте из России увеличилась с начала 2022 года в два раза, расчеты в долларах, напротив, снизились в три раза. Об этом заявил глава российского Минэкономразвития Максим Решетников.

«Еще два года назад доля доллара в структуре товарооборота занимала половину. Сейчас она в три раза меньше. При этом в два раза выросла значимость рубля — до практически 37%», — сказал министр на пленарной сессии в Госдуме.

Решетников привел данные, согласно которым объем экспорта из России в первом полугодии 2023 года достиг $208,9 млрд. Большую часть — $50,3 млрд — принес Китай. Затем идут Евросоюз ($33,3), Турция ($23,2) и Индия ($21,8).

В июле 2023 года доля рубля резко сократилась в расчетах за экспорт стран Африки с Россией, писал РБК со ссылкой на статистику Банка России. Доля российской валюты опустилась до 12,7% (это минимальное значение за год), при этом доля валют дружественных стран составила 78,8%. Доля «недружественных» валют (в первую очередь это доллар и евро), напротив, сократилась — до 8,5 с 12,6% в июне и 58,9% в мае.

Сокращение доли российской валюты произошло на фоне падения курса рубля. В июле доллар превысил отметку в 90 руб.

Основные «дружественные» валюты, которые могут использовать страны Африки — это китайские юани или индийские рупии, отметил в разговоре с РБК директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Он объяснил, что стоимость товаров в торговых контрактах зачастую прописывается в долларах, поэтому на выбор валюты влияет удобство транзакции.

Читайте на РБК Pro
Конфликтов нет и все гении: девять мифов о топ-командах
Китай старается оторвать Европу от США. К чему это приведет
Сколько на самом деле стоит «зеленая» энергия — The Economist
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса
Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
Максим Решетников Минэкономразвития экспорт
Материалы по теме
Путин спрогнозировал хороший урожай в России
Общество
В «Газпроме» заявили о риске дефицита газа при либерализации экспорта СПГ
Бизнес
Минэнерго допустило отмену запрета на экспорт бензина «следующим этапом»
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 октября
EUR ЦБ: 105,69 (-1,35) Инвестиции, 10 окт, 17:10 Курс доллара на 11 октября
USD ЦБ: 99,93 (-1,42) Инвестиции, 10 окт, 17:10
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 14:30
Посол рассказал, каким Израиль хочет видеть сектор Газа Политика, 14:29
«Крокус Экспо», умноженный на три»: как устроена «Кантонская ярмарка» Pro, 14:29
Долгосрочные держатели ежемесячно накапливают $1,35 млрд в биткоинах Крипто, 14:21
Решетников заявил о росте доли дружественных стран в экспорте из России Экономика, 14:21
В МВД заявили о нехватке 100 тыс. человек Политика, 14:20
Банк Англии предупредил о переоцененности технологических акций США Инвестиции, 14:18
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам Национальные проекты, 14:14
«Спартак» оштрафовали на ₽100 тыс. за инцидент с болбоем в матче с ЦСКА Спорт, 14:14
Кто займет свободные ниши на рынке бытовой электроники РБК и Триколор, 14:08
Гладков сообщил о сбитом в Белгородской области беспилотнике Политика, 14:08
Бишкек накануне визита Путина ратифицировал соглашение о совместной ПВО Политика, 14:04
Как правильно выбрать обогреватель для дома Недвижимость, 14:00
Росстат оценил динамику численности населения России к 2030 году Экономика, 13:58