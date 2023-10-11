Около 7 тыс. зрителей в Китае нелегально пришли послушать Витаса

В Китае около 7 тыс. человек посетили концерт Витаса по фальшивым билетам

Витас (Фото: vitas.official / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

На концерт певца Витаса (настоящее имя Виталий Грачев) в Китае по фальшивым билетам прошли около 7 тыс. зрителей, рассказал ТАСС директор артиста Сергей Пудовкин.

«Количество проданных билетов составило 62 тыс., притом что в продаже было 55 тыс.», — отметил Пудовкин. Он пытался выяснить у организаторов концерта в Сучжоу, который прошел 8 октября, где деньги за 7 тыс. билетов, но те сказали, что «перекупщики сделали невозможное».

Билеты были с голограммами и защищенными кодами, с них злоумышленники сделали дубликаты. В связи с этим «порядка 7 тыс. зрителей прошли по фактически фальшивым билетам», выяснил Пудовкин.

Директор Витаса отметил, что всего в рамках тура по Китаю запланировали 16 концертов, последний должен состояться 4 ноября.

Витас выступает в Китае с 2004 года, за это время он обрел там большую популярность. Свои песни артист исполняет на русском языке.