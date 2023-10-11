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Кадры столкнувшихся поездов метро в Москве
Появились кадры столкнувшихся поездов метро в Москве на станции «Печатники»
В Москве в метро столкнулись два поезда. Авария произошла на станции «Печатники» в 10:22. На станции стоял поезд с пассажирами. В этот момент другой поезд, который ехал из депо без пассажиров, врезался в другой состав. Серьезно пострадавших среди пассажиров нет. Получил травму машинист поезда, который въехал во впереди стоящий состав — он застрял в кабине поезда.
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