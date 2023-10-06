 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Шойгу поручил нарастить темпы производства Су-34 в Новосибирске

Шойгу поставил задачу нарастить темпы производства Су-34 заводу в Новосибирске
Сюжет
Военная операция на Украине
Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34
Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34 (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени В.П.Чкалова, сообщили в Минобороны.

Предприятие осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Шойгу поставил задачу руководству предприятия нарастить производство и ремонт этой техники.

«Эта машина — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», — подчеркнул глава Минобороны.

Су-34 — российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения. По своим боевым возможностям он относится к поколению «4++» и был принят на вооружение ВКС России в марте 2014 года.

Минобороны неоднократно отчитывается об ударах Су-34 по командным пунктам и позициям ВСУ в зоне военной операции. 25 сентября в ведомстве сообщили, что российские истребители Су-34 нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками на краснолиманском направлении.

Теги
Персоны
Сергей Шойгу Минобороны Новосибирск Су-34
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

политик, министр обороны России

21 мая 1955 года
Материалы по теме
В Воронежской области разбился Су-34
Общество
«РИА Новости» узнало об оснащении Су-34 ракетами большой дальности
Политика
Минобороны сообщило об ударах Су-34 по пунктам дислокации ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 октября
EUR ЦБ: 104,79 (+0,49) Инвестиции, 05 окт, 18:18 Курс доллара на 6 октября
USD ЦБ: 99,68 (+0,22) Инвестиции, 05 окт, 18:18
Акции российского нефтегаза выросли в 2023 году на 56%. Что будет дальше Pro, 10:25
Лучший российский бомбардир НХЛ прошлого сезона получил травму Спорт, 10:22
Бекхэм признался, о каком моменте в карьере жалеет до сих пор Спорт, 10:19
Как сегодня решаются вопросы зеленой повестки в Челябинске РБК+, 10:16
Открыта регистрация на IX SOC-Forum Пресс-центр, 10:15
Как демонстративное потребление выдает страх бедности Pro, 10:09
В Госдуму внесли законопроект о запрете на приближение Политика, 10:00
Заморозили цену на «Весь РБК Pro»
Успейте оформить подписку до 10 октября выгодно
Хочу подписку
Reuters узнал о планах Си Цзиньпина приехать во Вьетнам Политика, 09:58
Технологический сдвиг в российской сфере недвижимости. Что он несет Pro, 09:49
JPMorgan предупредил о риске обвала S&P 500 на 20% Инвестиции, 09:47
Тысячекратная деноминация 1998г.: почему она была почти незаметной РБК и Сбер, 09:33
Ракова сообщила о 125 тыс. телемедицинских консультаций для онкопациентов Город, 09:30
Как появление лекарств от ожирения повлияет на индустрию «вредной» еды Pro, 09:26
Шойгу поручил нарастить темпы производства Су-34 в Новосибирске Политика, 09:19