Шойгу поручил нарастить темпы производства Су-34 в Новосибирске

Сборка истребителя-бомбардировщика Су-34 (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на Новосибирском авиационном заводе имени В.П.Чкалова, сообщили в Минобороны.

Предприятие осуществляет серийный выпуск, ремонт и модернизацию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Шойгу поставил задачу руководству предприятия нарастить производство и ремонт этой техники.

«Эта машина — основная рабочая лошадь, у них по четыре по пять вылетов каждый день, поэтому надо поджаться, поторопиться. У нас же есть предприятия, которые в этом году на программу 2024 года, они с опережением идут. Так и здесь надо организовать работу», — подчеркнул глава Минобороны.

Су-34 — российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения. По своим боевым возможностям он относится к поколению «4++» и был принят на вооружение ВКС России в марте 2014 года.

Минобороны неоднократно отчитывается об ударах Су-34 по командным пунктам и позициям ВСУ в зоне военной операции. 25 сентября в ведомстве сообщили, что российские истребители Су-34 нанесли удары управляемыми авиационными бомбами по украинским командно-наблюдательным пунктам, бронетехнике и пунктам управления беспилотниками на краснолиманском направлении.