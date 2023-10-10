ХАМАС заявил о массированном ракетном ударе по Ашкелону
Палестинское движение ХАМАС нанесло массированный ракетный удар по городу Ашкелон на юге Израиля. Об этом говорится в телеграм-канале военного крыла движения.
Ранее ХАМАС призвал жителей Ашкелона покинуть дома до 17:00.
В сообщении сказано, что удары нанесены в ответ на «выселение мирных жителей» из Газы. По данным ООН на 10 октября, свои дома в Газе покинули более 200 тыс. человек.
Днем ХАМАС отчитался об обстреле ракетами международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Война между Израилем и ХАМАС продолжается четвертый день. Палестинское движение напало на страну утром 7 октября. Атака сопровождалась ракетными ударами по израильским городам, вторжением боевиков на юг страны и захватом заложников. Израильская армия позже отчитывалась о возвращении под свой контроль ранее захваченных ХАМАС населенных пунктов и границы с Газой.
10 октября Израиль объявил о крупномасштабном ударе по объектам в секторе Газа. Израильские ВВС уже атаковали военный комплекс и склад оружия. Ежедневно израильская армия отчитывается о сотнях авиационных ударов по сектору Газа.
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