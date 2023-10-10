Playboy разорвал контракт с бывшей звездой Pornhub за поддержку ХАМАС

Эротический журнал Playboy прекратил сотрудничество с бывшей порнозвездой Мией Халифой из-за ее поддержки нападения ХАМАС на Израиль, сообщает Fox News.

В электронном письме, адресованном сообществу Playboy, компания сообщила, что приняла решение «прекратить отношения с Мией Халифой и удалила ее канал с платформы вместе со всем контентом.

«За последние несколько дней Миа делала отвратительные и предосудительные комментарии, прославляя нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей», — написал Playboy.

В компании отметили, что поощряют свободу слова и конструктивные политические дебаты, но не будут терпимы к разжиганию ненависти.

Вскоре после того как 7 октября ХАМАС начал атаку на Израиль, Халифа написала на своей странице в X (бывший Twitter): «Если вы можете смотреть на ситуацию в Палестине и не быть на стороне палестинцев, то вы поддерживаете апартеид».

Она также заявляла, что поддерживает всех людей, борющихся с угнетением, сейчас и всегда. Халифа заверила, что никогда не будет на стороне колониализма, поскольку она родом из Ливана.

Миа Халифа — бывшая порнокатриса, в 2014–2015 годах она была самой высокорейтинговой звездой Pornhub.

Халифа неоднократно называла Израиль государством «апартеида». Она получала угрозы от ИГИЛ (запрещенная в России и признанная террористической организация «Исламское государство) за работу в порноиндустрии, а также за то, что надела хиджаб во время съемок сексуальной сцены.