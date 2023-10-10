 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
0 

Playboy разорвал контракт с бывшей звездой Pornhub за поддержку ХАМАС

Playboy разорвал контракт с бывшей порнозвездой из-за ее поддержки ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Эротический журнал Playboy прекратил сотрудничество с бывшей порнозвездой Мией Халифой из-за ее поддержки нападения ХАМАС на Израиль, сообщает Fox News.

В электронном письме, адресованном сообществу Playboy, компания сообщила, что приняла решение «прекратить отношения с Мией Халифой и удалила ее канал с платформы вместе со всем контентом.

«За последние несколько дней Миа делала отвратительные и предосудительные комментарии, прославляя нападения ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей», — написал Playboy.

В компании отметили, что поощряют свободу слова и конструктивные политические дебаты, но не будут терпимы к разжиганию ненависти.

Вскоре после того как 7 октября ХАМАС начал атаку на Израиль, Халифа написала на своей странице в X (бывший Twitter): «Если вы можете смотреть на ситуацию в Палестине и не быть на стороне палестинцев, то вы поддерживаете апартеид».

Она также заявляла, что поддерживает всех людей, борющихся с угнетением, сейчас и всегда. Халифа заверила, что никогда не будет на стороне колониализма, поскольку она родом из Ливана.

Читайте на РБК Pro
Как крахмал защитит китайские электрокары от претензий чиновников из ЕС
Как выработать полезные привычки без лишних усилий — советы для лентяев
Швейцария изгоняет российские капиталы. Куда потекут деньги
«Роснано» предупредило о риске банкротства. Чего ждать владельцам бондов

Миа Халифа — бывшая порнокатриса, в 2014–2015 годах она была самой высокорейтинговой звездой Pornhub.

Халифа неоднократно называла Израиль государством «апартеида». Она получала угрозы от ИГИЛ (запрещенная в России и признанная террористической организация «Исламское государство) за работу в порноиндустрии, а также за то, что надела хиджаб во время съемок сексуальной сцены.

Кредит наличными от 3,9%

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Хороший прогноз на осень от ВТБ с кредитом наличными по ставке от 3,9%!

Узнать подробнее

Сумма кредита от 5000 руб. до 40 млн руб.
 

Узнать подробнее

Получите решение онлайн за пару минут!
 

Узнать подробнее

Кредит наличными в ВТБ от 3,9%
 

Узнать подробнее
Теги
порнография палестино-израильский конфликт Playboy Палестина
Материалы по теме
В Израиле договорились создать правительство национального единства
Политика
Война Израиля и ХАМАС. Онлайн
Политика
ХАМАС начал войну с Израилем. Главное
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 октября
EUR ЦБ: 107,03 (+1,02) Инвестиции, 09 окт, 16:48 Курс доллара на 10 октября
USD ЦБ: 101,36 (+0,87) Инвестиции, 09 окт, 16:48
Госдума одобрила использование маткапитала на реконструкцию таунхаусов Недвижимость, 15:30
Сделано в Адыгее: как производят знаменитый сыр и почему он полезен Новая экономика, 15:28
Эксперты рассказали, чем грозит отключение россиян от ПО Volvo Общество, 15:18
Биржевые цены на газ в Европе взлетели более чем на 11% Инвестиции, 15:18
Форвард «Ак Барса» броском шайбы порвал сетку ворот в матче КХЛ. Видео Спорт, 15:16
Зачем нужны индустриальные пылесосы на производствах РБК и Karcher, 15:13
Какие настроения на рынке ценных бумаг прогнозирует индекс Мосбиржи Новая экономика, 15:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Путин назвал независимость Палестины путем к миру с Израилем Политика, 15:09
Playboy разорвал контракт с бывшей звездой Pornhub за поддержку ХАМАС Политика, 15:08
Артемий Лебедев стал директором по дизайну «ВКонтакте» Технологии и медиа, 15:06
Без «жира этого мира»: в чем смысл современного искусства РБК и СберПервый, 14:50
Карпин назвал неожиданностью отмену решения УЕФА по российским юниорам Спорт, 14:48
В Израиле договорились создать правительство национального единства Политика, 14:45
Речь Зеленского в парламенте Румынии отменили из-за «шоу» от сенатора Политика, 14:40